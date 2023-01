Fien en Teun beginnen met bouw van eigen tractorbaan

Zij worden ‘meegenomen’ in de beleveniswereld van Fien en Teun. Die wereld is gelijk aan het Fien en Teun-universum dat bekend is van televisie en film. Tijdens het rondje over de tractorbaan rijden kinderen en hun familie onder meer langs de boomhut, de moestuin en door de stal. Daarbij ontmoeten ze tevens de dierenvriendjes van Fien en Teun. Daarmee is deze attractie (opnieuw) een manier om het leven op een boerderij te ontdekken en wat meer te leren over de oorsprong van de natuur.