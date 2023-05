Geen balkon of koffie op de kamers, toch is dit bed and breakfast in hun categorie de beste van Nederland

COLUMN We zijn dik dubbel de dupe van de milieupas

Deze week ontving ik de milieupas, bedoeld om ons bewuster te laten omgaan met het dumpen van restafval. Hiermee komt een einde aan het afvaltoerisme. Dat wel. In eerdere columns schreef ik dat eind vorige eeuw een soortgelijke pasjesregeling een stille dood is gestorven. Maar goed, als er iets is wat we van de geschiedenis hebben geleerd, is dat we er niets van hebben geleerd. Nu worden dezelfde fouten gemaakt.