Helder weer in Molenlanden vandaag

Zorg bij bewoners appartemen­ten over verbouwen winkelcen­trum: ‘Op alle tekeningen verkeerd adres’

Een verkeerd adres op bouwtekeningen en ontbrekende rapporten over het verplaatsen van dragende muren. Bewoners van appartementen in Gorinchem maken zich zorgen over de verbouwing van winkelcentrum Nieuw Dalem onder hen. ,,Hebben ze bij de gemeente die stukken eigenlijk wel bekeken?’’