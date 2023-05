Hettie (79) is met pensioen, maar haar man Peter (80) denkt er niet aan: ‘De schapenmarkt loopt geweldig’

De Ontmoeting Klaas heeft voorliefde voor 3D-foto’s en moet daarom met zware lenzen zeulen: ‘Heb een golfkarre­tje’

In de Ontmoeting reist verslaggever Gijs Kool door het Rivierenland en schrijft verwonderd over de mensen, dieren en dingen die hij daar tegenkomt. Vandaag: fotograaf Klaas Verbaan heeft een ‘dubbelloops’ camera voor z’n 3D foto’s van de streek. ‘Ook in storm fotografeer ik graag, m’n vrouw vind het niks want het gehoorapparaat was uit m’n oren gewaaid.’