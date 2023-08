Hoe ga je als jongere om met verlies? Rouwgroep Doodgewoon maakt het verdriet bespreekbaar

Drie op de tien jongeren verliezen een ouder, broer of zus voor hun 23ste. Alie Bootsma (Jij Training & Coaching) en Roza Boer (Praktijk De Schatkist) hebben het tot hun missie gemaakt deze doelgroep een plek te bieden voor hun verdriet. In september starten de professionals in Schelluinen met bijeenkomsten voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar: Rouwgroep Doodgewoon.