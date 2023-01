In Arkel opgepakte IS’er blijft langer vast

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij vanuit zijn hoge functie bij Islamitische Staat (IS) bijdroeg aan de oorlogsmisdrijven die de organisatie pleegde in Syrië. Volgens het OM was de man ook betrokken bij de terroristische organisatie Jabhat al-Nusra.

Hij vroeg in 2019 asiel aan in Nederland en woont sinds 2020 in Arkel. In zijn woning aan de Prinses Beatrixstraat werd hij dinsdag 17 januari in alle vroegte in het bijzijn van zijn vrouw en twee jonge kinderen van zijn bed gelicht. Buren reageerden vol ongeloof op de arrestatie. Ze hadden geen idee dat er in hun buurt een IS-veiligheidschef woonde. Ze spreken over een ‘keurige en vriendelijke man’.