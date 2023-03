Inbrekers hebben het voorzien op Molenlanden, gemeente plaatst waarschuwing langs N214

Volgens cijfers van de gemeente en de politie zijn alleen deze maand al twaalf inbraken gepleegd in Molenlanden. Dat is opvallend hoog, zegt gemeentewoordvoerster Ingeborg Voogt. ,,Dit is beduidend meer dan vorig jaar. In veel gevallen zien we dat ramen of deuren niet goed op slot zaten.’’

Tips over afsluiten woning

Om inwoners alert te maken op inbrekers is de tekstkar langs een drukke weg waar elke dag duizenden Molenlanders langskomen: ‘Let op! Inbrekers actief! Verdachte situatie? Bel 112’, valt te lezen in de berm. De politie plaats de komende dagen en weken op sociale media tips over het afsluiten van woningen, omdat het daardoor dus geregeld misgaat.

De twee laatste inbraken vonden plaats in Groot-Ammers. Daarom heeft de politie in dat dorp in seniorencomplexen en publieke ruimten posters opgehangen om mensen erop te attenderen ramen en deuren goed te sluiten. De politie surveilleert regelmatig extra in het gebied.

