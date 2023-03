Jubileumeditie van Vierdaagse Alblasserwaard is ook meteen de laatste: ‘We kunnen het niet meer dragen’

De 25e editie van wandel- en fietsvierdaagse Alblasserwaard van vereniging Den Hâneker moet er een worden om niet te vergeten. Is het niet om het programma, dan is het wel om het feit dat de vereniging na het festijn in mei een punt zet achter de organisatie.