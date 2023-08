Koopwoning in Molenlanden in dertig jaar tijd 4,9 keer duurder geworden

Bij familiebe­drijf Bahlmann weten ze al 140 jaar waar vrouwen graag in gezien worden

,,Wij kunnen drie generaties vrouwen kleden in de winkel.’’ De familie Van Buchem zegt het met gepaste trots én ze kunnen dit al heel lang zo verklaren, want hun Bahlmann Mode is een vaste waarde in het Dordtse shopaanbod. Zoiets komt niet uit de lucht vallen. ,,Je moet blijven prikkelen.’’