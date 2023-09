Krantenbezorger Jan wil mensen laten lachen, ondanks verdriet om de dood van zijn geliefde Jaap

Zaalvoet­bal­wed­strijd voor doven en slechtho­ren­den

In de Giessenhal in Giessenburg is vrijdagavond een zaalvoetbalwedstrijd. Het opmerkelijke hieraan is dat er wordt gesport door doven en slechthorenden. Het doel van deze ‘inclusieve’ wedstrijd is sporten voor mensen met een beperking zichtbaarder te maken.