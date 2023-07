Maarten Van Helden volgt vertrokken wethouder in Molenlanden op: ‘Precies wat de gemeente nodig heeft’

Gymjuf Gerda (77) is klaar voor grootste sportevene­ment ter wereld: ‘Ben zó enthousi­ast’

Eindelijk is het zover. Gymjuf Gerda Zijderveld (77) uit Alblasserdam staat vanaf zondag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Samen met een team van vijftien mensen neemt zij namelijk deel aan de Wereld Gymnaestrada. ,,We gaan de hele week optreden. Het is een heel vol programma, maar we zijn er klaar voor.”