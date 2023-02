Meer grutto’s in 2027: provincie Zuid-Holland steekt 800.000 euro in verbetering leefgebied

De langver­wach­te natuurfilm over de Alblasser­waard is af: ‘Soms legde ik mijn camera even weg om te genieten’

De langverwachte natuurfilm over de Alblasserwaard gaat maar liefst een uur duren, is straks in de bioscoop te bezoeken en heet De Wilde Waard. ‘Ik heb er duizenden uren werk in gestoken. Soms is het lastig nog iets van emotie te voelen als je geconcentreerd aan het filmen bent.’

24 juli