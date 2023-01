Molenlanden en Gorinchem zoeken in overleg met provincie alternatieve locaties voor windenergie

Drijvend clubhuis Hengel­sport­ver­e­ni­ging Gorinchem maakt water: meerdere lekken aangetrof­fen

De brandweer is woensdagavond even na zessen afgegaan op een melding van een zinkende woonboot aan het Paardenwater in Gorinchem. Direct werd begonnen met het leegpompen van de ark. Gelukkig lukte het om het water weg te pompen en te voorkomen dat de boot zonk.

26 januari