Molenlanden wil meer ruimte voor windturbines: ‘Mix van energiebronnen nodig voor onze klimaatdoelen’

De afgelopen periode zag de gemeente het aantal vragen over de plaatsing van kleinschalige windturbines bij zowel agrariërs, bedrijven als particulieren toenemen. De gemeente staat in principe positief tegenover kleinschalige duurzame energieopwekking. ,,Om onze klimaatdoelstellingen te behalen hebben we een goede mix van energiebronnen nodig. Ook de meer kleinschalige energieproductie draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en een bewuster energiegebruik bij initiatiefnemers”, stelt wethouder Jan Lock, die eraan toevoegt dat in vergelijking met grootschalige windturbines de bijdrage qua vermogen gering is. ,,Maar de bijdrage aan de verduurzaming van de energiehuishouding van de lokale initiatiefnemers is echter groot.”

Een klein jaar geleden werd in de gemeenteraad van Molenlanden een motie aangenomen die kleinschalige windmolens mogelijk zou maken. De gemeente heeft daarom de afgelopen tijd zogenoemde beleidskaders gemaakt, waarin de mogelijkheden zijn opgenomen om kleinschalige windturbines te plaatsen. Dan gaat het onder meer over waar de windturbines mogen komen, welke eisen gesteld worden aan de windturbine en wat een initiatiefnemer moet laten onderzoeken voordat hij een aanvraag kan doen.

Ashoogte

Ook gelden verschillende voorwaarden voor agrariërs, bedrijven en particulieren. Op bedrijventerreinen binnen de bebouwde kom mogen de windturbines een maximale ashoogte hebben van 45 meter. Die hoogte is nodig omdat op zo’n bedrijventerrein doorgaans hoge gebouwen staan die de wind belemmeren. Molenlanden wil daarom nu duidelijk beleid.

Voor terreinen buiten de bebouwde kom geldt een maximum ashoogte van 15 meter. Het is de bedoeling dat er stroom wordt opgewekt voor eigen gebruik. Het eventuele overschot aan elektriciteit wordt geleverd aan het openbare net.

Volledig scherm Officiële opening/ingebruikname van een windmolen EAZ Wind op een erf. © Emiel Muijderman

Toch mogen niet zomaar windturbines worden gebouwd. Een combinatie van zon en wind op het perceel van de initiatiefnemer of het werkgebied van initiatiefnemers is volgens Molenlanden gewenst. Maar dan moeten wel de mogelijkheden voor zon op daken zijn verkend. Als het voorzien in de eigen energiebehoefte door middel van zonnepanelen niet mogelijk of toereikend is, is het in beginsel toegestaan een windmolen te plaatsen. In woongebieden zijn ze niet toegestaan.

Reclame-uitingen verboden

Ook moeten de windturbines passen in de omgeving. Er moet dan ook rekening worden gehouden met zichtlijnen in het landschap vanuit huizen, wegen, paden en monumentale gebouwen. Verder geldt dat de kleurstelling van de windturbine ingetogen is en afgestemd op het landschap. De turbines mogen geen onnatuurlijke kleur hebben en reclame-uitingen zijn verboden. Verder mogen windturbines niet te dicht in de buurt staan van gasleidingen en hoogspanningsmasten.

De afgelopen jaren was er soms verwarring over het wel of niet mogen plaatsen van windturbines op agrarische gronden. Dat leidde nog al eens tot discussies en protesten van buurtbewoners. Molenlanden wil daarom nu beleid. Dat biedt volgens Lock initiatiefnemers van windturbines en omwonenden duidelijkheid over voorwaarden waarbinnen de gemeente Molenlanden kleinschalige windturbines aanvaardbaar en wenselijk vindt.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende maand.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.