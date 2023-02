Nóg meer vertraging voor langverwachte bouw appartementencomplex: ‘Dit is dieptriest’

DE WIJKAGENT Agent vindt big shoppers propvol met eurobiljet­ten in auto: ‘Gaat om een paar miljoen euro’

Het is in het weekend tegen zes uur ‘s avonds als we worden opgeroepen door de meldkamer. De landelijke eenheid achtervolgt al vanaf Rotterdam een auto op de A13 die in verband wordt gebracht met witwaspraktijken. Maar dan blijkt er een tweede wagen bij te horen.

7 februari