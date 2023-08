Politie bekeurt automobilist die met zijn ‘big bags’ los op z’n aanhanger door Goudriaan reed

Viktoriya doet alles om zieke pastoor Sergei (70) in Oekraïne te helpen: ‘Hij staat elke dag in de frontlinie’

Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, doet Viktoriya Copier (38) vanuit Schoonhoven alles om mensen uit haar geboorteland te helpen. In mei was ze in Cherson, waar ze pastoor Sergei Synii (70) ontmoette. Het bouwen van een kinderdagverblijf, vlak bij de totaal verwoeste stad, is nu haar nieuwe doel. ,,Ik zag kinderen met tranen in hun ogen.”