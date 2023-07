Regenbuien, maar soms ook zon in Molenlanden vandaag

Eerste Papendrech­ters gooien vanaf nu afval weg in ondergrond­se container; rest van gemeente volgt nog

De ondergrondse containers in Papendrecht zijn sinds maandag 3 juli dan echt in gebruik. In de wijken Molenvliet en Wilgendonk gooien bewoners nu met hun HVC-pasje hun restafval weg. De grijze containers die ze nog hebben, krijgen binnenkort een sticker om ze om te toveren tot bakken voor plastic afval.