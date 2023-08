Dieven met bivakmut­sen maken voor 60.000 euro schade bij juwelier: ‘Alsof we in een film zijn beland’

Met geweld drongen twee dieven met bivakmutsen op in de nacht van maandag op dinsdag galerie De Vaal in Schoonhoven binnen. Ze sloegen vitrines kapot en namen juwelen mee. De schade loopt in de tienduizenden euro’s. ,,Het is heel vervelend, en nog steeds gek, alsof we in een film zijn beland.”