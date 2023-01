Rick wil door met zijn snoepkraam voor het goede doel: ‘Maar als ik zit te gamen, mag mama open doen’

Yulius-cliën­ten en bewoners starten buurtmoes­tuin: ‘Dan gaat het even niet over ziektes en medicijnen’

Wat werkt er na een zware dag nu ontspannender dan een activiteit in de buitenlucht? Doe je dat samen, dan levert het ook nog eens inzichten in elkaar én luchtige gesprekken op. Zorginstelling Yulius in Gorinchem en buurtbewoners starten daarom samen een buurtmoestuin. ,,We willen omwonenden over de drempel trekken, en tegelijkertijd cliënten een blik naar buiten bieden.”

