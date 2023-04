Twee ernstig mishandelde zwanen gedood en ingeslapen: ‘Een daad om van te kotsen’

Wie is er het handigste met een graafmachi­ne? Machinis­ten klaar? Graven maar!

Wie is er het handigste met een graafmachine? Wie kan puzzelen met een sorteerknijper of ringsteken met een grondverzetmachine? Op zaterdag 22 april is in Groot-Ammers het machinistenkampioenschap, voor professionele machinisten, maar ook voor de jeugd.