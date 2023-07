Van alleen maar weiland naar 7000 m2 bostuin achter het huis: Corry stelt tuin open voor publiek

Lars biedt jongeren uit jeugdzorg onderdak in tiny house in eigen tuin: ‘We zien schrijnen­de gevallen’

Een enorme blikvanger op wielen, dat is het tiny house dat Lars Bremekamp sinds kort in zijn tuin in Kedichem heeft staan. Samen met zijn vrouw Sarina wil hij hier jongeren opvangen die uit de jeugdzorg komen. ,,We bieden geen zorg, maar aandacht geven kan iedereen.”