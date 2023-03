Viertal redders krijgt onderscheiding voor heldhaftig optreden in Langerak

Omstreden trafohuis­je leidt opnieuw tot vragen: ‘Gemeente is kansloos in juridische procedure’

Het omstreden trafohuisje aan het Havenhoofd in Papendrecht blijft de gemoederen bezighouden. In navolging van de PvdA heeft ook OP kritische vragen gesteld aan het college. Volgens de grootste oppositiepartij bewandelt de gemeente een heilloze weg door een juridische procedure te laten doorgaan. Die gaat volgens OP nog maanden duren en is ‘kansloos’.