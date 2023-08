Woning met rieten kap in brand in Noordeloos

Aan de Noordzijde in Noordeloos is woensdagochtend brand uitgebroken bij een woning met een rieten kap. De brandweer is met enkele teams ter plaatse maar heeft versterking opgeroepen. Het is de tweede keer dit jaar dat er in deze straat een woning met rieten kap in brand staat.