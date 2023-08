Foodfesti­val in tuin Ruimzicht niet alleen hapje en drankje maar ook theater en muziek

Het Foodfestival Buitenplaats in de tuin van Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem is veel meer dan aangenaam verpozen met een hapje en een drankje. De liefhebber kan zich ook tegoed doen aan theater, muziek én acrobatiek als paaldansen.