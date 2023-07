Bewust toegetakelde maar gezonde bomen in Stokkum gekapt: buurt blij, ‘oprechte teleurstelling’ in politiek

update Dassen ‘gelokt, vermoord en gedumpt’ op strandje bij Looveer: ‘Lugubere vondst’

Twee dassen zijn bij het Looveer in Loo vermoedelijk met opzet gedood, nadat ze gelokt waren met sla en andijvie. De politie spreekt van een lugubere vondst. De das is in Nederland een beschermde diersoort.