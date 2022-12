College Montferland kiest voor de Achterhoek en wil aspirant-lid worden

,,In de Groene Metropoolregio zijn wij een kleine speler”, liet burgemeester Harry de Vries eerder weten. ,,Maar we zitten dan wel in een motorblok van twee grote spelers die in Den Haag en Brussel het nodige hebben in te brengen, ook richting de provincie.” Als voordeel van Regio Achterhoek noemde De Vries de gelijkwaardigheid. ,,Wij zijn niet veel kleiner dan de gemeente Doetinchem, het motorblok van de Achterhoek.”