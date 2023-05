Degradatiespook waart rond bij ’t Peeske

Verdacht pakketje Didam blijkt stapel batterijen waarmee geknutseld is

De vondst van een verdacht pakketje in de Irisstraat in Didam heeft zondagavond voor behoorlijk wat tumult gezorgd in de omgeving. De politie besloot het zeker voor het onzeker te nemen en schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. Die concludeerde, na onderzoek, dat er geen explosiegevaar was.