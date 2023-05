Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Montferland

Gloednieu­we kunstroute in Ulft moet nieuwe bezoekers naar winkels trekken en de aloude een beetje kietelen

Een menselijke cocon in een boom voor de winkel, siliconen voorwerpen die hoop verbeelden in de etalage bij de bloemenwinkel, kunstzinnige foto’s van eten bij de lunchroom: ruim 35 ondernemers in het dorpshart van Ulft maken hun etalage vrij voor Kunst in de Winkel.