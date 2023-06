Drieheuvelenweg blijft zorgenkindje, weer actie geëist op ‘onveilige’ weg: ‘Het is een groot drama’

Géén Keti Koti in Duiven, alleen als samenle­ving het zelf doet: ‘Duiven was een boerendorp’

Wie in Duiven de afschaffing van de slavernij wil vieren en Keti Koti wil organiseren, krijgt hulp van de gemeente. Maar Duiven dénkt er niet aan zelf het voortouw te nemen bij de organisatie van ‘Ketenen Verbroken’, zoals de vertaling is van Keti Koti in het Nederlands. ,,Duiven was een boerendorp.”