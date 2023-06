Helder weer in Montferland vandaag

met video Daarom zat de schrik er goed in, toen plots brandbom­men werden gevonden op de in de oorlog verwoeste Eltenberg

De Eltenberg is weer veilig. Onlangs werden twee brandbommen gevonden bij werkzaamheden aan het Waldhotel in Hoog-Elten. Een zoektocht naar andere explosieven leverde niets op, waardoor de rust is wedergekeerd op de berg.