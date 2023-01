In dit Achterhoekse museum hangt een gesigneerd shirt van Pelé: ‘Gekocht van zijn kapper in Brazilië’

Deze Doetinchem­mer koestert zijn foto met Pelé: ‘Zijn arm om mijn schouder vergeet ik nooit’

DOETINCHEM - ,,Are you a soccer fan?”, vroeg Pelé aan Jules Moormann. De Doetinchemse juwelier beaamde dat. Waarop de beroemde Braziliaanse voetballer het fototoestel uit de handen van Moormann pakte, aan iemand gaf die erbij stond en zei: ,,Make a picture of us, please.”

30 december