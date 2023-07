Levenswerk van Eddie (69) gaat verloren bij brand: kapitaal aan lp’s, singles en cd’s in vlammen opgegaan

Met video/Update Beveili­gings­ca­me­ra legt brandstich­ting bij schuur in Didam vast

Het aansteken van de brand die donderdagnacht heeft gewoed in een schuur aan de Pakopseweg in Didam, is vastgelegd door een beveiligingscamera. Daarom kon de politie vrijdag al melden dat sprake was van opzet. Hoeveel daders er zijn, is niet bekend gemaakt.