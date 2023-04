Man (32) gooit zwaar vuurwerk door brievenbus in ’s Heerenberg: bewoner is niet thuis, kat komt om in vuur

Rijbaan Groenlose­weg wordt voor auto's en fietsen bijna twee meter smaller dan de huidige situatie

De Groenloseweg in Winterswijk wordt toch een stuk smaller dan de gemeenteraad heeft aangegeven. Om er een 30 kilometer weg van te maken wordt het rijvlak 5,8 meter breed en niet 7 of 8 meter, zoals de raad graag had gezien.