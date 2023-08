Man breekt kaak, jukbeen, oogkas, neus en ribben door botsing met scooter op palletwagen

Met tips Wéér verontrei­nigd drinkwater dat darmklach­ten kan veroorza­ken: is ons water nog wel veilig?

Voor de derde keer in anderhalve week moest waterbedrijf Vitens een kookadvies afgeven omdat het kraanwater in een plaats mogelijk verontreinigd is met een bacterie. Eerst was Doorn de klos en nu moeten inwoners van Didam en Zevenaar kiezen tussen de fluitketel of de spa-fles. Hoe kan dat steeds? Nederland heeft toch het ‘beste kraanwater ter wereld’?