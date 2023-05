Na het zwemmen een pannenkoek: plan kleinschalige horeca bij Nevelhorst en meer lokale evenementen

Prijzig festival­sei­zoen op komst: ticket duurder, biertje duurder, alles duurder

Wie dit jaar een festival bezoekt, moet er rekening mee houden dat dorst duur is. Over de gehele linie stijgen de prijzen voor een beker drank, soms al tot boven de 3,50 euro. Voor de Achterhoekse festivals Zwarte Cross en Huntenpop blijft de prijsstijging beperkter. ,,We zullen ergens tussen de 2,90 en 3,10 euro uitkomen.”