Nieuw-Dijk krijgt o zo gewenste metamorfose: provinciesubsidie van 5 ton is ook binnen

Duivense wilgenknot­ter Joop is ‘land­schaps­knok­ker’ van het jaar: ‘Ik klim nog graag in bomen, ook al ben ik 62’

DUIVEN - Duivenaar Joop Bakker is de Gelderse Landschapsknokker van het jaar 2022. In februari is het 25 jaar geleden dat hij aantrad als coördinator van de vrijwilligersploeg die in de gemeente Duiven de wilgen knot.

23 december