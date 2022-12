Nieuw logistiek centrum aan Duitse kant van de grens bij ’s-Heerenberg

Het bedrijf Fiege laat tegenover de Duitse krant BBV weten hierover in onderhandeling te zijn met het lokale bestuur. Burgemeester Bernd Romanski wil inhoudelijk niet reageren omdat de gesprekken met het bedrijf nog vertrouwelijk zijn.

Fiege is een internationaal opererende vervoerder, die wereldwijd meer dan 23.000 werknemers heeft. Het concern zit in 16 landen en heeft in totaal 133 locaties. Daarmee wordt jaarlijks zo’n 1,8 miljard omzet gedraaid.

Logistieke driehoek

Naast de nog te bouwen locatie in Hamminkeln, zit Fiege ook in Bocholt en Emmerik. Op die twee locaties werken 200 en 100 mensen. ,,Maar onze afdeling in Emmerik wordt uitgebreid”, laat een woordvoerder van Fiege weten. Als dat voltooid is, groeit deze locatie naar 150 mensen. ,,Het doel is om samen met Hamminkeln een logistieke driehoek in de regio te creëren.”

Aan de Nederlandse zijde van de grens zit, met Mainfreight, ook al een grote logistieke hub. Dit bedrijf is ook voornemens flink uit te gaan breiden. Als locatie hiervoor is DocksNLD2 in beeld, de beoogde uitbreiding van het reeds bestaande DocksNLD bij ’s-Heerenberg. Dit bedrijventerrein komt ten noorden van ’s-Heerenberg te liggen.

Voor het terrein in Hamminkeln waren eerder andere bedrijven in beeld, waaronder Partyrent dat ook een locatie in Arnhem heeft. Dat bedrijf heeft zijn pijlen nu op een nadere locatie gericht, aldus Partyrent.

