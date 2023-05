Overwegend bewolkt weer in Montferland vandaag

update Politie laat illegale ravers in uiterwaar­den gaan: 'Als je bij de scene zit, dan weet je waar je moet zijn'

Op een weiland in de uiterwaarden van het Pannerdensch Kanaal bij Pannerden is zondagnacht een illegale rave geweest. De politie heeft de feestvierders naar huis gestuurd. De politie greep verder niet in.