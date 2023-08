Pakket met cocaïne ter waarde van 87.000 euro ontdekt in ‘professionele verstopplek’ onder achterbank

Regen funest voor wijnboeren: ‘Alleen olde wieven zommer kan druiven­oogst nog redden’

Wijnboeren in deze regio zijn eensgezind over het wisselvallige weer van de afgelopen tijd: laat nou potdorie die zon eens flink schijnen in augustus en september. Alleen dan kan het nog goed komen met de druivenoogst dit jaar.