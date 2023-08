Plots overleden Tijmen (13) heeft naast een eigen toernooi straks ook een trapveldje: ‘Niet zo snel verwacht’

Enorm zonnepark in Duiven op zoek naar deelnemers; presenta­tie van landschaps­plan

Het grote zonnepark dat de komende jaren achter industrieterrein Roelofshoeve in Duiven wordt gebouwd, is op zoek naar financiële deelnemers. Geïnteresseerden kunnen voor duizend euro een zonaandeel kopen. Doel is om uiteindelijk op deze manier 100.000 euro binnen te halen.