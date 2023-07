Prijswinnende duif bezorgt Bernie eeuwige roem, maar vliegen mag ze nooit meer: angst voor dieven én roofvogels

Liemerse Lui Wie is toch Ingrid Mens, het gezicht achter het Liemers Museum: ‘Ik was hier ineens geen buiten­staan­der meer’

Bijna dertig jaar zwaaide Ingrid Mens de scepter in het Liemers Museum in Zevenaar. Volgende week komt aan die hegemonie definitief een einde. Maar wie is toch het gezicht achter het bekende streekmuseum?