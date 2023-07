Rob kreeg een nier van zijn goede vriendin Astrid: ‘Ik heb het leven terug’

Perspec­tief voor ‘verpauper­de en verwaar­loos­de’ plas De Nevelhorst: ‘Nu meer honden dan mensen’

Voordat er ook maar iets verandert op de Nevelhorst, moeten Didammers en gebruikers van het gebied nadrukkelijk hun zegje hebben gedaan over hoe zij de toekomst zien voor de plas. Want dat de Nevelhorst in rap tempo verpaupert en actie zo snel mogelijk nodig is, daar is iedereen het over eens.