Stokkum erg gul voor voedselbank: Gildebroeders zien tijdens ophaalactie stijgende lijn donaties

't Centrum in Babberich definitief gesloten, maar minder problemen bij andere zalencen­tra

BABBERICH - 't Centrum Reijmer in Babberich sluit na 100 jaar haar deuren. De bekende Liemerse feestlocatie is verkocht. ,,Dit soort zalencentra is eigenlijk niet meer van deze tijd”, zegt Laurens Reijmer.

6 januari