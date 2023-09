met video Massaal op de foto met Youtube-held Touzani in Doetinchem: ‘Hele dag naar hem kijken’

Een aai over de bol hier, een duimpje omhoog daar. Balkunstenaar Touzani, die op Youtube meer dan een miljoen volgers heeft, kan zaterdagochtend tijdens het Stadsfeest in Doetinchem rekenen op een warm onthaal van zijn jeugdige fans. Die zijn in groten getale naar de binnenstad gekomen voor de freestyle voetballer.