Update Verwarde man aangehou­den om dreiging in appartemen­ten­com­plex Lobith, politie lost schoten

Grote commotie in een appartementencomplex aan de Kwekerstraat in Lobith. Een verwarde man zorgde daar maandag voor een dreigende situatie, mogelijk met gas. De man is door de politie uit zijn woning gehaald, nadat agenten enkele malen op zijn woning schoten.