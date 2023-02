Subsidie voor Montferlanders met ‘krappe’ portemonnee die huis isoleren

Rotzooi bij bushokje leidt tot opvallende actie, Doesburg overweegt camera’s tegen afvaldum­ping

Hangjongeren in Doesburg wordt via een briefje in een oud bushokje wordt gevraagd afval in de vuilniszak te gooien. Die is daar opgehangen door buurtbewoners, nadat Doesburg liefst 130 openbare prullenbakken heeft weggehaald.