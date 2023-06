Succesvol Didam op Stelten profiteert van mooie weer: ‘In één woord geweldig’

Een klimaatneu­tra­le dag? Heel lastig met drie pubers, mezelf en een hond

Journalist Ellen Willems van De Gelderlander loopt een half jaar met hond Mick met veel omwegen van Winterswijk tot Wageningen. Ze wil zien hoe klimaatverandering er van dichtbij uitziet. Vandaag onderzoekt ze hoe klimaatbewust ze eigenlijk leeft. Lastig is het, met een leven met werk, een hond en drie pubers. Want wat is de CO2-uitstoot van een zak chips eigenlijk?