Supers willen (nog) niet naar ’s-Heerenberg-Oost; gesprekken over verhuizing lopen wel

Bradley verloor zijn vader na een frontale botsing: ‘Wist zeker dat het niet aan hem lag: hij maakte geen fouten in het verkeer’

Een zaterdag in februari 2022 veranderde het leven van Bradley Sijben (15) volledig. Zijn vader Ferry overleed bij een frontale botsing bij Beek in de Achterhoek. Hij werd 57 jaar. ‘Hij was mijn beste vriend.’