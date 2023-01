’t Wudt misschien baeter, moor niet drek leuker

Wegpiraat houdt na kamikaze­rit door Achterhoek vol: ‘Wist niet wat er in de dozen in mijn bagageruim­te zat’

VARSSEVELD - ,,Ik ben geflest”, zo wilde een 44-jarige wegpiraat de Arnhemse politierechter maandagmiddag laten geloven. De Tilburger was op 11 april dit jaar door de politie aangehouden met een kleine 25 kilo aan henneptoppen in zijn auto. Maar over die vondst toonde de man zich uiterst verrast.

