Te veel onrust en onzekerheden in Loil zet (voorlopig) streep door flexwoningen

Zieke Shane (4) dankzij gulle gevers en De Graafschap naar Oostenrijk voor behande­ling eetstoor­nis

Zieke Shane (4) uit Doesburg kan naar Oostenrijk. Het geld dat nodig is voor de behandeling van zijn eetstoornis is mede dankzij De Graafschap in een paar weken tijd opgehaald. Ouders Mathijn en Juanita Derksen zijn er stil van.